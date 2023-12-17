Більше 2 тисяч вантажівок в черзі: в ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею

Станом на сьогодні, 17 грудня, заблокованими залишаються три напрямки на польсько-українському кордоні. На них в черзі стоять більше двох тисяч вантажівок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Заблоковані напрямки

Заблокованими залишаються:

"Рава - Руська -Гребенне";

"Краківець - Корчова";

"Шегині - Медика".

"Станом на ранок, сьогодні, на цих трьох напрямках, в чергах у бік України перебуває десь 2150 вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти "Шегині - Медика". Рух є, але не такий інтенсивний, як це було до 6 листопада або 23, коли почалось блокування "Шегині", - пояснив Демченко.

Розблокований напрямок

11 грудня вдалось розблокувати пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Наразі там відмічається досить інтенсивний рух, який поступово продовжує зростати.

Лише за минулу добу, 16 грудня, напрямок перетнули близько 1,5 тисячі вантажних транспортів в обидва боки. Більшість в напрямку України.

"Черги на цьому напрямку, звісно, залишаються. 2400 вантажівок очікує в черзі у напрямку "Ягодину" в бік України. Десь 1700 зареєстровані в "єЧерзі" на виїзд з України. Але, підкреслю, що динаміка досить висока", - пояснив речник Держприкордонслужби.

Страйк польських перевізників

З 6 листопада польські перевізники почали проводити страйки на кордоні з Україною. Відповідну "акцію" вони планували продовжувати до початку січня 2024 року. Внаслідок протесту були заблоковані низка напрямків, через які випускали та впускали не більше однієї фури на годину.

Зокрема 23 листопада перевізники заблокували ще й пункт пропуску "Медика - Шегині". Також повідомлялось про наміри поширити блокування на "Нижанковичі - Мальховіце".

11 грудня Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України заявило про розблокування пункту пропуску "Яготин - Дорогуськ". Учасники страйку перекрили рух на напрямку вантажівкою, втім потім його вдалось знову відновити.