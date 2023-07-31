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Більше 170 боїв за тиждень: Маляр про ситуацію на східному напрямку

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 08:23
Більше 170 боїв за тиждень: Маляр про ситуацію на східному напрямку Фото: Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом минулого тижня на східному напрямку відбулося 170 боїв. Проте ситуація залишилася незмінною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"На Куп’янському напрямку ворог штурмував практично щодня минулого тижня, і зараз там продовжуються штурми, і наші війська постійно відбивають там атаки ворога", - сказала вона.

За її словами, за минулий тиждень між ЗСУ та ворожими військами було "більше 170 боїв". "Це практично безперервно, цілодобово тривають бої", - зазначила Маляр.

"Ворог намагався на Куп’янському напрямку наступати. Але в них там нічого не вийшло", - сказала вона, зазначивши, що ворог намагається витіснити наші підрозділи з важливих рубежів на річку Оскіл і бої точаться саме за це.

На Лиманському напрямку ворог намагається вийти на місто Лиман, і там точаться бої в районі Серебрянського лісу. Ворог намагався наступати, але безуспішно.

За її словами, протягом тижня були періоди, коли ворог дещо просувався на незначну відстань. Були періоди, коли його звідти витісняли.

"Якщо говорити по результату тижня, то без зміни положень. Це означає, що ворог не зміг просунутися ані на метр", - додала вона.

Куп'янсько-Лиманський напрямок

Нагадаємо, нещодавня активізація російських військ на Лимано-Куп'янському напрямку, де ворог накопичив близько 100 тисяч військ, переслідує дві цілі - повністю вийти на Лимано-Куп'янську вісь, чи хоча б відвернути увагу ЗСУ від Запорізької та Донецької областей та змусити перекинути на цей напрямок додаткові сили.

Російські війська постійно атакують на цьому напрямку, при цьому жодної позиції ЗСУ не втратили, повідомив раніше командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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Купянск
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