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Более 1300 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Четверг 23 мая 2024 07:52
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Более 1300 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Потери России в войне в Украине за сутки 22 мая составили 1330 окупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 боевых бронированных машин (ББМ) и 40 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – 497700 (+1330) человек ликвидировано;
  • танков – 7622 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 14748 (+27) ед.;
  • артиллерийских систем – 12860 (+40) ед.;
  • РСЗО - 1077 ед;
  • средства ПВО – 813 (+1) ед.;
  • самолетов – 355 (+1) ед;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 10391 (+45) ед.;
  • крылатых ракет – 2209 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 17513 (+71) ед;
  • специальной техники – 2094 (+4) ед.

Более 1300 захватчиков и 40 артсистем. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, украинские военные в среду, 22 мая, сбили вражеский самолет Су-25 на Покровском направлении.

По данным ISW, 22 мая войска РФ продолжили наступление в районе Липцев, но линия фронта не изменилась. В пределах Волчанска ситуация динамичная: незначительное продвижение демонстрируют как оккупанты, так и защитники Украины.

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