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Більше не 102? Що таке система 112 і чи замінить вона екстрені номери

П'ятниця 25 жовтня 2024 18:14
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Більше не 102? Що таке система 112 і чи замінить вона екстрені номери Фото: дзвінок на екстрений номер (freepik.com)
Автор: Ніна Єланська

МВС України впроваджує екстрений номер 112, який дозволяє громадянам швидко звертатися до різних служб порятунку за одним універсальним номером.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на етер "Ми-Україна".

За його словами, цей номер є зручним рішенням для тих, хто потребує оперативної допомоги в ситуаціях, що вимагають втручання поліції, медичної допомоги, пожежників чи газової служби.

Тепер замість того, щоб пам'ятати кілька номерів, можна просто набрати 112, і оператор спрямовує виклик до відповідної служби.

Традиційні номери для екстрених служб - 102, 103, 104 - залишаються чинними та продовжують працювати паралельно з новою системою.

Повідомляється, що сьогодні повноцінні комунікаційні центри 112 функціонують у Києві, Львові та Дніпрі, а в Одесі планують відкриття ще одного центру найближчим часом.

Зазначимо, що впровадження служби 112 є частиною міжнародної практики інтеграції екстрених служб і має на меті пришвидшити надання допомоги громадянам, зменшивши час очікування та покращивши координацію служб у критичних ситуаціях.

Службу 112 можуть також викликати люди, які мають проблеми зі слухом. Для цього було розроблено спеціальний механізм із можливістю використання відеодзвінків.

Раніше ми вже повідомляли про те, що служба 112 розширила свою географію по Україні.

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