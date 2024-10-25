Больше не 102? Что такое система 112 и заменит ли она экстренные номера

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы-Украина" .

По его словам, этот номер является удобным решением для нуждающихся в оперативной помощи в ситуациях, требующих вмешательства полиции, медицинской помощи, пожарных или газовой службы.

Теперь вместо того, чтобы помнить несколько номеров, можно просто набрать 112 и оператор направляет вызов в соответствующую службу.

Традиционные номера для экстренных служб - 102, 103, 104 - остаются в силе и продолжают работать параллельно с новой системой.

Сообщается, что сегодня полноценные коммуникационные центры 112 функционируют в Киеве, Львове и Днепре, а в Одессе планируют открытие еще одного центра в ближайшее время.

Отметим, что внедрение службы 112 является частью международной практики интеграции экстренных служб и стремится ускорить оказание помощи гражданам, уменьшив время ожидания и улучшив координацию служб в критических ситуациях.

Службу 112 могут также вызвать люди, имеющие проблемы со слухом. Для этого был разработан специальный механизм с возможностью использования видеозвонков.