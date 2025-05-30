Більше не 1 червня: в Україні змінили дату Дня захисту дітей

День захисту дітей

Міжнародний день захисту день заснували ще в листопаді 1949 року. Це сталося у Парижі на сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок.

Вперше Міжнародний день захисту дітей відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. Більше про те, як в Україні відзначають День захисту дітей - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Нагадаємо, за даними Офісу генпрокурора, від початку повномасштабної війни в Україні внаслідок бойових дій та обстрілів постраждали понад 2500 дітей, з них 630 - загинули.

Як повідомляло РБК-Україна, внаслідок масованої атаки Росії в ніч на 25 травня у Житомирській області загинули троє дітей з однієї сім'ї. Їх батьки постраждали, мама отримала важкі травми.

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