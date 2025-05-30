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Больше не 1 июня: в Украине изменили дату Дня защиты детей

Фото: День защиты детей в Украине будут отмечать в новую дату (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

День защиты детей в Украине больше не будут отмечать 1 июня. Его перенесли на 20 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №355 президента Владимира Зеленского.

Зеленский постановил перенесли День защиты детей на 20 ноября - на Всемирный день ребенка.

Ранее День защиты детей в Украине ежегодно отмечали в первый день лета - 1 июня.

Отмечается, что указ принят с целью утверждения охраны детства как общенационального приоритета, а также для усиления сотрудничества с международным сообществом для защиты прав и наилучших интересов ребенка. В документе подчеркивается важность реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка.

 

День защиты детей

Международный день защиты день основали еще в ноябре 1949 года. Это произошло в Париже на сессии Совета Международной демократической федерации женщин.

Впервые Международный день защиты детей отмечался в 1950-м году в 51 стране мира. Больше о том, как в Украине отмечают День защиты детей - узнайте в нашем материале.

Напомним, по данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Украине в результате боевых действий и обстрелов пострадали более 2500 детей, из них 630 - погибли.

Как сообщало РБК-Украина, в результате массированной атаки России в ночь на 25 мая в Житомирской области погибли трое детей из одной семьи. Их родители пострадали, мама получила тяжелые травмы.

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