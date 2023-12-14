Більша за звичайну. Нацбанк ввів в обіг нову монету номіналом 5 гривень

Сама презентація відбулася у день 32-ї річниці створення АТ "Укрзалізниця". Пам'ятна монета називається "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!".

У ході заходу також відбулося нагородження та вручення перших пам'ятних монет десятьом працівникам УЗ, які з початку повномасштабного вторгнення РФ героїчно виконували свої обов'язки, ризикуючи життям, відновлювали пошкоджені залізничні маршрути, зазначає регулятор.

"Сьогодні ми презентуємо першу в історії України монету, яку Національний банк присвятив незламності працівників залізниці", - сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Дизайн монети

На аверсі пам'ятної монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій.

На реверсі зображено потяг із логотипом АТ "Укрзалізниця", який мчить крізь гострі вістря.

У НБУ пояснили, що мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення РФ до України, коли на кордоні Запорізької та Херсонської областей українські залізничники рятували людей.

У НБУ презентували нову пам'ятну монету 5 гривень, присвячену залізничникам УЗ (фото: bank.gov.ua)

Характеристики та тираж

Монета, яка продовжує серію "Безсмертна моя Україна", має номінал 5 гривень.

Вона виготовлена з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед".

Маса пам'ятної монети - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм (зазначимо, що у звичайної монети 5 гривень маса менша ніж утричі - 5,2 г, а діаметр менше приблизно у півтора раза - 22,1 мм).

Для порівняння – так виглядає звичайна монета номіналом 5 гривень зразка 2018 року (фото: bank.gov.ua)

Група монети - рифлена.

Наклад складає до 50 тисяч штук.

Додамо, що ця монета вводиться в обіг з 14 грудня, та є обов'язковою для прийому за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.