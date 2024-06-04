Більш ніж чверть українців володіють криптою: результати дослідження

Ця цифра — більше ніж чверть опитуваних, показує значний рівень сприйняття криптовалюти й ставить Україну та її населення на крок ближче до mass adoption, або масового впровадження технології блокчейн та криптовалют у повсякденне життя.

Серед причин, чому вони користуються криптовалютою, українці вказують її популярність та актуальність (47%), інвестиційні можливості (40%) та потенційно високий дохід (38%). Не менш популярними є такі фактори як захист від інфляції, відкритість, доступність та анонімність.

Що ж відбувається з тими, хто ще не користується криптовалютою та не володіє нею? Як видно з дослідження, 50% опитаних зацікавлені у тому, щоб почати користуватися цифровими активами, а 37% — не зацікавлені. Таким чином, ми бачимо, що більшість тих, хто ще не володіє криптовалютою, у майбутньому розглядає можливості її придбання, що відкриває нові горизонти розвитку індустрії в Україні.

Основною причиною не користуватися криптовалютою респонденти називають брак знань та розуміння (64%). Але цьому можна дати раду, адже WhiteBIT разом з Мінцифрою запустили у 2022 році програму «Криптограмотність і блокчейн», що доступна на платформі Дія.Освіта. Вона налічує понад 100 годин фундаментальної інформації про блокчейн, криптовалюти та технології Web3. WhiteBIT розробила блок із завданнями, виконуючи які можна розібратися з функціоналом бірж та обмінних операцій, самостійно дослідити стартапи та криптопроєкти, навчитися оперувати протоколами DeFi та лаунчпадами.

"Криптовалюти дуже швидко інтегруються в усі звичні сфери людського життя і відіграватимуть в них ключову роль. Саме тому розбиратися, вивчати та опановувати технології блокчейн потрібно вже сьогодні. Це дасть можливість окремій людині чи цілим напрямам бізнесу в майбутньому не втратити свої позиції, не пасти задніх та не випасти із загальносвітових економічних процесів" - вважає засновник і СЕО WhiteBIT, Володимир Носов.

Також експерти WhiteBIT з професорами Києво-Могилянської академії запустили першу в Східній Європі магістерську сертифікатну програму "Блокчейн-технології" для студентів магістратури факультету інформатики НаУКМА, спрямовану на здобуття знань та навичок у сфері блокчейн.

Якщо говорити про переконання щодо криптовалют, то 53% респондентів згодні з твердженням, що криптовалюта — це майбутнє грошей, їх новий вид чи нова фінансова система. А 74% українців вірять, що на криптовалюті можна заробити. Такі оптимістичні твердження відображають загальне сприйняття ідеї криптовалют та готують підґрунтя для подальшого розвитку цієї галузі.

Результати дослідження підтверджують, що криптовалюти мають великий потенціал у сучасній Україні. Значна кількість людей вірить у них і активно користується, бачачи можливості заробітку на цифрових інвестиціях. Що більш цікаво, більшість людей, які ще не користуються цифровими активами, проявляють зацікавленість у них. Своєю чергою, це вказує на перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні.

WhiteBIT — одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з України, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 520+ торгових пар, 270+ активів та 10 державних валют. Компанія співпрацює з Національним університетом "Києво-Могилянська академія", МЗС України, є партнером Національної збірної команди України з футболу, футбольних клубів "Барселона" та "Трабзонспор", Lifecell та кіберспортивної платформи FACEIT. Мета WhiteBIT — масове впровадження технології блокчейн в Україні та світі.