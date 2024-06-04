Более четверти украинцев владеют криптой: результаты исследования

Эта цифра — более четверти опрашиваемых, показывает значительный уровень восприятия криптовалюты и ставит Украину и ее население на шаг ближе к mass adoption или массовому внедрению технологии блокчейн и криптовалют в повседневную жизнь.

Среди причин, по которым они пользуются криптовалютой, украинцы указывают ее популярность и актуальность (47%), инвестиционные возможности (40%) и потенциально высокий доход (38%). Не менее популярны такие факторы как защита от инфляции, открытость, доступность и анонимность.

Что же происходит с теми, кто еще не пользуется криптовалютой и не владеет ею? Как видно из исследования, 50% опрошенных заинтересованы в том, чтобы начать пользоваться цифровыми активами, а 37% не заинтересованы. Таким образом, мы видим, что большинство тех, кто еще не владеет криптовалютой, в будущем рассматривает возможности ее приобретения, что открывает новые горизонты развития индустрии в Украине.

Основной причиной не пользоваться криптовалютой респонденты называют нехватку знаний и понимания (64%). Но этому можно справиться, ведь WhiteBIT вместе с Минцифрой запустили в 2022 году программу "Криптограмотность и блокчейн", доступную на платформе Дія.Образование. Она насчитывает более 100 часов фундаментальной информации о блокчейнах, криптовалютах и технологиях Web3. WhiteBIT разработала блок с задачами, выполняя которые можно разобраться с функционалом бирж и обменных операций, самостоятельно исследовать стартапы и криптпроекты, научиться оперировать протоколами DeFi и лаунчпадами.

"Криптовалюты очень быстро интегрируются во все привычные сферы человеческой жизни и будут играть в них ключевую роль. Именно поэтому разбираться, изучать и овладевать технологиями блокчейн нужно уже сегодня. Это позволит отдельному человеку или целым направлениям бизнеса в будущем не потерять свои позиции, не отстать. и не выпасть из общемировых экономических процессов», - считает основатель и СЕО WhiteBIT, Владимир Носов.

Также эксперты WhiteBIT с профессорами Киево-Могилянской академии запустили первую в Восточной Европе магистерскую сертификатную программу "Блокчейн-технологии" для студентов магистратуры факультета информатики НаУКМА, направленную на получение знаний и навыков в области блокчейн.

Если говорить об убеждениях относительно криптовалют, то 53% респондентов согласны с утверждением, что криптовалюта — это будущее денег, их новый вид или новая финансовая система. А 74% украинцев верят, что на криптовалюте можно заработать. Такие оптимистические утверждения отражают общее восприятие идеи криптовалют и подготавливают почву для дальнейшего развития этой отрасли.

Результаты исследования подтверждают, что криптовалюты имеют большой потенциал в современной Украине. Значительное количество людей верят в них и активно пользуются, видя возможности заработка на цифровых инвестициях. Что более интересно, большинство людей, еще не пользующихся цифровыми активами, проявляют заинтересованность в них. В свою очередь, это указывает на перспективы развития рынка криптовалют в Украине.

WhiteBIT – одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 520+ торговых пар, 270+ активов и 10 государственных валют. Компания сотрудничает с Национальным университетом "Киево-Могилянская академия", МИД Украины, является партнером Национальной сборной команды Украины по футболу, футбольным клубам "Барселона" и "Трабзонспор", Lifecell и киберспортивной платформе FACEIT. Цель WhiteBIT – массовое внедрение технологии блокчейн в Украине и мире.