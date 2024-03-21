Більш як 600 дітей вчаться програмувати за підтримки Favbet Foundation та Code Club Україна

Всього зараз діє 62 групи, 18 онлайн для дистанційного навчання та 44 офлайн в аудиторіях по всій Україні: Дніпрі, Івано-Франківську, Кропивницькому, Кривому Розі, Львові, Донецькій області, Одесі, Полтаві та у Черкасах. Майже третина учнів — діти з сімей військовослужбовців та ВПО.

"Це вже другий проєкт, який ми запускаємо спільно з Code Club Україна. Запит на якісну дитячу освіту в технологічній сфері дуже високий, тому ми будемо поступово збільшувати обсяги навчання, щоби українські діти могли отримувати сучасні знання навіть в умовах війни", — розповідають у Favbet Foundation.

Фото: Code Club Україна

Минулого року Favbet Foundation та Code Club Україна започаткували ініціативу "IT Kids" та організували курс програмування "Новий Python", який пройшли 352 дитини. Протягом курсу учні вивчали синтаксис мови та основні бібліотеки, знайомились з основними принципами об’єктно-орієнтованого програмування.

Новий курс засновники проєкту присвятили навчанню ще більш юної аудиторії — дітей 8-11 років. Саме тому для вивчення обрали Scratch — візуальну мову програмування, завдяки якій навіть початківці можуть легко створювати анімації, інтерактивні історії та навіть ігри.

"Наші навчальні програми розробляються айтівцями спеціально для дітей. Мають практичну складову і проводяться в ігровій формі. Всі курси безкоштовні для учнів з моменту заснування ініціативи 9 років тому. Тому для нас дуже важлива підтримка технологічних компаній та організацій. За сприяння Favbet Foundation ми можемо охопити навчанням IT ще більше дітей. Водночас продемонструвати приклад для галузі — соціальної відповідальності у підтримці освітніх проєктів", — поділилась Аліна Щербина, керівник Code Club Україна.

Фото: Code Club Україна

"IT Kids" — частина великого проєкту Favbet Foundation під назвою "Клуб супергероїв", що розкриває суперздібності українських дітей в освіті та спорті. В межах проєкту вже реалізується кілька освітніх ініціатив, а також відкрито безкоштовні секції з футболу, баскетболу, боксу та боротьби.