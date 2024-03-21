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Более 600 детей учатся программировать при поддержке Favbet Foundation и Code Club Украина

Фото: более 600 детей учатся программировать при поддержке Favbet Foundation и Code Club Украина (пресс-служба Code Club)
Автор: Александр Мороз

Все больше украинских детей осваивают IТ-сферу благодаря совместным проектам благотворительного фонда Favbet Foundation и Всеукраинской образовательной инициативе Code Club Украина. Так недавно организации запустили курс по программированию, где сегодня учатся 672 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Всего сейчас действует 62 группы, 18 онлайн для дистанционного обучения и 44 офлайн в аудиториях по всей Украине: Днепре, Ивано-Франковске, Кропивницком, Кривом Рогу, Львове, Донецкой области, Одессе, Полтаве и Черкассах. Почти треть учеников – дети из семей военнослужащих и ВПЛ.

"Это уже второй проект, который мы запускаем совместно с Code Club Украина. Запрос на качественное детское образование в технологической сфере очень высок, поэтому мы постепенно будем увеличивать объемы обучения, чтобы украинские дети могли получать современные знания даже в условиях войны", — рассказывают в Favbet Foundation.

Фото: Code Club Украина

В прошлом году Favbet Foundation и Code Club Украина положили начало инициативе "IT Kids" и организовали курс программирования "Новый Python", который прошли 352 ребенка. В течение курса дети изучали синтаксис языка и основные библиотеки, ознакомились с основными принципами объектно-ориентированного программирования.

Новый курс основатели проекта посвятили обучению еще более юной аудитории – детям 8-11 лет. Именно поэтому для изучения выбрали Scratch — визуальный язык программирования, благодаря которому даже начинающие могут легко создавать анимации, интерактивные истории и даже игры.

"Наши обучающие программы разрабатываются IT-специалистами для детей. Имеют практическую составляющую и производятся в игровой форме. Все курсы бесплатны для учащихся с момента основания инициативы 9 лет назад. Поэтому для нас очень важна поддержка технологических компаний и организаций. При содействии Favbet Foundation мы можем охватить обучением IT еще большее количество детей. В то же время, продемонстрировать пример для отрасли — социальной ответственности в поддержке образовательных проектов", - поделилась Алина Щербина, руководитель Code Club Украина.

Фото: Code Club Украина

"IT Kids" - часть крупного проекта Favbet Foundation под названием "Клуб супергероев", раскрывающая суперспособности украинских детей в образовании и спорте. В рамках проекта уже реализуется несколько образовательных инициатив, а также открыты бесплатные секции по футболу, баскетболу, боксу и борьбе.

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