UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На більш як 14%. Ціна на біткоїн впала до 50 тисяч доларів

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Криптовалюти зазнали значних втрат через неприйняття ризику на світових ринках. Біткоїн впав більш ніж на 14%, а ефір (ETH/USD) продемонстрував найрізкіше падіння з 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Станом на ранок, біткоїн знизився до 50,900 доларів, що стало найгіршим результатом з моменту краху біржі FTX. Ефір втратив понад п'яту частину своєї вартості, але потім відновився до 2,286 доларів. Більшість основних криптовалют також опинилися в мінусі.

Падіння криптовалют відбувається на тлі глобального розпродажу акцій, спричиненого побоюваннями з приводу економічних перспектив і сумнівами у виправданості великих інвестицій у штучний інтелект. Додатково посилює обережність інвесторів геополітична напруженість на Близькому Сході.

2 серпня американські біржові фонди, що торгують біткоїном, пережили найбільший відтік коштів за останні три місяці.

За словами Гейдена Г'юза з Evergreen Growth, цифрові активи постраждали через торгівлю ієною і підвищення процентних ставок у Японії.

З моменту досягнення рекордної позначки в 73,798 доларів у березні, біткоїн зазнав впливу безлічі чинників, включно з політичною нестабільністю в США і можливим продажем конфіскованих урядами біткоїнів.

Шон Фаррелл з Fundstrat Global Advisors LLC вважає, що перспектива менш жорсткої грошово-кредитної політики сприятлива для криптовалют.

За даними Coinglass, за останні 24 години було ліквідовано близько 790 мільйонів доларів бичачих криптовалютних позицій. 

За останній рік біткоїн зріс приблизно на 16%, золото - на 18%, а глобальні акції - на 8%.

Раніше РБК-Україна розповідала, як отримати криптовалюту та заробляти на ній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БіткоінКриптоіндустрія