UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Більш як 1300 окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За останню добу росіяни втратили на фронті 1380 військових. Загалом, з початку повномасштабної війни втрати Росії у живій силі складають 677180 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 677180 (+1380) осіб;
  • танків - 9035 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 18072 (+19) од.;
  • артилерійських систем - 19548 (+15) од.;
  • РСЗВ - 1232 од.;
  • засоби ППО - 978 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17230 (+78) од.;
  • крилатих ракет - 2623 (+3) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26946 (+38) од.;
  • спеціальної техніки - 3473 (+25) од.

Нагадаємо, російські сили продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України