Більш як 1300 окупантів і 15 артсистем: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Нагадаємо, російські сили продовжують посилювати механізовану активність у західній частині Донецької області на тлі повідомлень про початок осіннього бездоріжжя. Окупанти хочуть полегшити просування відкритими полями до настання дощової погоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.