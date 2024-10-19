Более 1300 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне

За последние сутки россияне потеряли на фронте 1380 военных. В целом с начала полномасштабной войны потери России в живой силе составляют 677180 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:
Напомним, российские силы продолжают усиливать механизированную активность в западной части Донецкой области на фоне сообщений о начале осеннего бездорожья. Оккупанты хотят облегчить продвижение по открытым полям до наступления дождливой погоды.
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