Более 1300 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
За последние сутки россияне потеряли на фронте 1380 военных. В целом с начала полномасштабной войны потери России в живой силе составляют 677180 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 677180 (+1380) человек;
- танков – 9035 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин – 18072 (+19) ед.;
- артиллерийских систем – 19548 (+15) ед.;
- РСЗО – 1232 ед.;
- средства ПВО – 978 ед.;
- самолетов – 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78) ед.;
- крылатых ракет – 2623 (+3) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок – 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 26946 (+38) ед;
- специальной техники – 3473 (+25) ед.
Напомним, российские силы продолжают усиливать механизированную активность в западной части Донецкой области на фоне сообщений о начале осеннего бездорожья. Оккупанты хотят облегчить продвижение по открытым полям до наступления дождливой погоды.
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