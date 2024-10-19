Более 1300 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне

За последние сутки россияне потеряли на фронте 1380 военных. В целом с начала полномасштабной войны потери России в живой силе составляют 677180 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили: личного состава – около 677180 (+1380) человек;

танков – 9035 (+8) ед.;

боевых бронированных машин – 18072 (+19) ед.;

артиллерийских систем – 19548 (+15) ед.;

РСЗО – 1232 ед.;

средства ПВО – 978 ед.;

самолетов – 369 ед.;

вертолетов - 329 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78) ед.;

крылатых ракет – 2623 (+3) ед.;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 26946 (+38) ед;

специальной техники – 3473 (+25) ед.