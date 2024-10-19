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Более 1300 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне

Суббота 19 октября 2024 07:52
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Более 1300 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Вадим Ребрина

За последние сутки россияне потеряли на фронте 1380 военных. В целом с начала полномасштабной войны потери России в живой силе составляют 677180 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 677180 (+1380) человек;
  • танков – 9035 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин – 18072 (+19) ед.;
  • артиллерийских систем – 19548 (+15) ед.;
  • РСЗО – 1232 ед.;
  • средства ПВО – 978 ед.;
  • самолетов – 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 17230 (+78) ед.;
  • крылатых ракет – 2623 (+3) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок – 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 26946 (+38) ед;
  • специальной техники – 3473 (+25) ед.

Более 1300 оккупантов и 15 артсистем: Генштаб обновил потери РФ в войне

Напомним, российские силы продолжают усиливать механизированную активность в западной части Донецкой области на фоне сообщений о начале осеннего бездорожья. Оккупанты хотят облегчить продвижение по открытым полям до наступления дождливой погоды.

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