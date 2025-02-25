ua en ru
Вт, 25 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Білоцерковець показав, як працівників КМДА вчать уникати корупційних ризиків

Вівторок 25 лютого 2025 17:14
UA EN RU
Білоцерковець показав, як працівників КМДА вчать уникати корупційних ризиків Фото: Білоцерковець показав, як працівників КМДА вчать уникати корупційних ризиків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

В КМДА запровадили навчальний курс із питань запобігання корупції, який проводять незалежні експерти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар депутата Київради, співголови фракції "УДАР Віталія Кличка" Дмитра Білоцерковця.

Він показав, як проходять навчання працівники Департаменту територіального контролю міста Києва

"Мета курсу – запобігання корупційним проявам та підвищення ефективності контролю за благоустроєм і паркуванням у столиці. Окремо було опрацьовано реальні ситуації, які виникають у інспекторів у ході роботи, та алгоритми дій, що допомагають уникати корупційних ризиків. Це історія про те, щоб заздалегідь присікати усі можливі «темки-схемки», які існують у більшості державних сфер", - пояснив Дмитро Білоцерковець.

Він наголосив, що прозорість та доброчесність є ключовими принципами, якими мають керуватись міські служби будь-якого розвиненого сучасного європейського міста, в тому числі Києва.

Курс із запобігання корупції провели незалежні експерти в галузі впровадження ефективних систем антикорупційного менеджменту, додав депутат.

"Казати, що "корупції в державі не існує" – обманювати самих себе. Визнавати її існування – означає мати силу, а бути готовим боротися і, власне, боротися з нею – треба мати ще більше сили. Бо деякі "державники" в нас вже всю корупцію "побороли", - наголосив Білоцерковець.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ
NEWS
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО
DAILY
Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Офіцер ГУР "Шаман": Підготовку до вторгнення Росії ми розпочали ще в 2021 році