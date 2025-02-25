Белоцерковец показал, как сотрудников КГГА учат избегать коррупционных рисков

Он показал, как проходят обучение работники Департамента территориального контроля города Киева

"Цель курса – предотвращение коррупционных проявлений и повышение эффективности контроля за благоустройством и парковкой в ​​столице. Отдельно были проработаны реальные ситуации, возникающие у инспекторов в ходе работы, и алгоритмы действий, которые помогают избегать коррупционных рисков. Это история о том, чтобы заранее пресекать все возможные темки-схемки, которые существуют в большинстве государственных сфер", - пояснил Дмитрий Белоцерковец.

Он подчеркнул, что прозрачность и порядочность – ключевые принципы, которыми должны руководствоваться городские службы любого развитого современного европейского города, в том числе Киева.

Курс по предотвращению коррупции провели независимые эксперты в области внедрения эффективных систем антикоррупционного менеджмента, добавил депутат.

"Говорить, что "коррупции в государстве не существует" – обманывать самих себя. Признавать ее существование – значит иметь силу, а быть готовым бороться и, собственно, бороться с ней – нужно иметь еще больше силы. Потому что некоторые "государственники" у нас уже всю коррупцию «побороли", - подчеркнул Белоцерковец.