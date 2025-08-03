У білоруському Гомелі помітили БТРи з незвичайними знаками: чи є загрози для України

В білоруському місті Гомель помітили бронетранспортери, частина з яких була оснащена протидронними "мангалами" та мала невідомі тактичні знаки червоного кольору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський канал BelVarta .

"БТР із червоними квадратами на міських вулицях! Отримано вкрай тривожну інформацію з Гомеля. Учора, 2 серпня, прямо на міських вулицях було помічено БТРи, частина з яких оснащена протидронними дугами кустарного виробництва", - сказано у повідомленні.

Аналітики зазначили, що розпізнавальні знаки на бронетранспортерах викликають побоювання з низки причин:

Розпізнавальні знаки у вигляді червоних квадратів ще ніде не фіксувалися;

Командири бойових машин мали на рукавах червоні стрічки. Такі ж використовують російські окупаційні підрозділи в Україні.

"Ці ознаки прямо вказують на те, що в Білорусі можуть перебувати чи діяти російські військовослужбовці з новими невідомими цілями. Поява такої техніки, та ще й з кустарними модифікаціями, у великому місті, а не на полігоні є дуже небезпечним сигналом і може свідчити про підготовку до якихось серйозних дій", - зазначає канал.

Аналітики попросили білорусів повідомляти про схожі бронетранспортери, розпізнавальні знаки дивного вигляду та незвичайну військову активність російської або білоруської армії. Особливо у містах.

Чи є загроза?

На відміну від білоруських аналітиків, у Центрі протидії дезінформації при РНБО вважають, що загрози для України немає. Росіяни часто використовують Білорусь для нагнітання істерії та паніки.

"Ворог використовує тему Білорусі виключно для інформаційних вкидів проти нас. На різного роду відео з тієї сторони з технікою не варто реагувати. Воєнної загрози звідти немає зараз", - написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.