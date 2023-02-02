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Білоруським добровольцям нібито відмовили у посвідці. Міграційна служба відреагувала

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Київ, Четвер 02 лютого 2023 17:35
Білоруським добровольцям нібито відмовили у посвідці. Міграційна служба відреагувала Фото: білоруським добровольцям нібито відмовили у ВНЖ (mfa gov by)
Автор: Іван Носальський

У мережі поширили неправдиву інформацію про те, що подружжю білорусів, які воювали на боці України у складі полку "Кастуся Калиновського", відмовили в оформленні документів на постійне проживання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу.

"На підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні. Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами та офіційних відмов також не отримували", - наголошують у Міграційній службі.

Там додали, що керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області було доручено детально розібратися в обставинах такого скандалу та вжити заходів для вирішення питання.

Також у ГМС зазначили, що вищезгадані білоруси вже розпочали процедуру врегулювання свого статусу перебування на території України.

Зазначимо, раніше білоруси Олексій Лазарєв та Вероніка Янович стверджували, що у них виникла проблема з поданням документів для отримання посвідки на проживання. Але ЗМІ некоректно публікували інформацію про те, що подружжю нібито "відмовили у посвідці на проживання".

"Ми вирішили всі непорозуміння. Деякі ЗМІ не зовсім коректно написали, що мені відмовили у посвідці на проживання, але виникла проблема з прийомом документів та непорозуміння між сторонами. Зараз все добре, з нами активно працюють", - написав пізніше Лазарєв у Twitter.

Нагадаємо, раніше у Держприкордонслужбі розповіли, що за сім місяців візи для в'їзду в Україну отримали лише 12 громадян РФ.

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