У Білорусі знову продовжили військові навчання з РФ, - "Гаюн"

"Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 1-2 квітня були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Лісновський", - йдеться в повідомленні.

Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 3 квітня і до:

227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 08.04;

Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 07.04;

Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 08.04;

Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 09.04;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 07.04;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 10.04;

174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 09.04;

Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.04.

Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)

Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 49 тижнів.

У моніторинговій групі зазначили що Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.