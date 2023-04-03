У Білорусі знову продовжили військові навчання з РФ, - "Гаюн"

У Білорусі продовжили спільні з Росією військові навчання щонайменше до 10 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Про це говорить графік проведення навчань на білоруських полігонах. 1-2 квітня були вихідними для деяких полігонів, а інші, де сконцентровані ЗС РФ, продовжують працювати без перерви: "Осиповичський", "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Лісновський", - йдеться в повідомленні.
Продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 3 квітня і до:
Фото: Білорусь продовжила спільні навчання з РФ (t.me/Hajun_BY)
Військові навчання на білоруських полігонах безперервно йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 49 тижнів.
У моніторинговій групі зазначили що Збройні сили Білорусі покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але як і раніше, вони не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Білорусі розпочали перевірку бойової готовності армії. Вона проводиться за наказом самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Однак командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що Україна обізнана щодо переміщення озброєння та військової техніки у Білорусі у рамках перевірки готовності армії. Сили оборони завжди готові до адекватного реагування.
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