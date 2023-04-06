У Білорусі злетіли російські винищувачі МіГ-31К

У Білорусі зафіксували зліт трьох російських винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є ймовірними носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Зліт першого винищувача зафіксували близько 12:30 з аеродрому "Мачулищі". Другий літак піднявся у небо о 12:36, а третій о 12:44. Вони також злетіли у "Мачулищах".
Варто зазначити, що станом на 12:45 в Україні не оголошували повітряну тривогу. У мережі припускають, що літаки здійснюють транспортувальний рейс.
"За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - повідомила моніторингова група.
Карта повітряних тривог станом на 12:45
Нагадаємо, Росія тримає у Чорному морі два підводних та два надводних носії крилатих ракет. Загальний залп може становити 24 "Калібри".
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