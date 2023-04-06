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У Білорусі злетіли російські винищувачі МіГ-31К

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Білорусі, Четвер 06 квітня 2023 12:48
У Білорусі злетіли російські винищувачі МіГ-31К Фото: у Білорусі підняли у небо МіГ-31К (wikipedia)
Автор: Наталія Юрченко

У Білорусі зафіксували зліт трьох російських винищувачів МіГ-31К. Ці літаки є ймовірними носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

Зліт першого винищувача зафіксували близько 12:30 з аеродрому "Мачулищі". Другий літак піднявся у небо о 12:36, а третій о 12:44. Вони також злетіли у "Мачулищах".

Варто зазначити, що станом на 12:45 в Україні не оголошували повітряну тривогу. У мережі припускають, що літаки здійснюють транспортувальний рейс.

"За нашими даними, літаки МіГ-31К ВКС РФ зараз відлітають з Білорусі", - повідомила моніторингова група.

Карта повітряних тривог станом на 12:45

У Білорусі злетіли російські винищувачі МіГ-31К

Нагадаємо, Росія тримає у Чорному морі два підводних та два надводних носії крилатих ракет. Загальний залп може становити 24 "Калібри".

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