В Беларуси взлетели российские истребители МиГ-31К
В Беларуси зафиксировали взлет трех российских истребителей МиГ-31К. Эти самолеты являются вероятными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".
Взлет первого истребителя зафиксировали около 12:30 с аэродрома "Мачулищи". Второй самолет поднялся в небо в 12:36, а третий в 12:44. Они также взлетели в "Мачулищах".
Стоит отметить, что по состоянию на 12:45 в Украине не объявляли воздушную тревогу. В сети предполагают, что самолеты совершают транспортировочный рейс.
"По нашим данным, самолеты МиГ-31К ВКС РФ в данный момент улетают из Беларуси", - сообщила мониторинговая группа.
Карта воздушных тревог по состоянию на 12:45
Напомним, Россия держит в Черном море два подводных и два надводных носителя крылатых ракет. Общий залп может составлять 24 "Калибра".
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