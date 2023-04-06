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В Беларуси взлетели российские истребители МиГ-31К

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Беларуси, Четверг 06 апреля 2023 12:48
В Беларуси взлетели российские истребители МиГ-31К Фото: в Беларуси подняли в небо МиГ-31К (wikipedia)
Автор: Наталья Юрченко

В Беларуси зафиксировали взлет трех российских истребителей МиГ-31К. Эти самолеты являются вероятными носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Взлет первого истребителя зафиксировали около 12:30 с аэродрома "Мачулищи". Второй самолет поднялся в небо в 12:36, а третий в 12:44. Они также взлетели в "Мачулищах".

Стоит отметить, что по состоянию на 12:45 в Украине не объявляли воздушную тревогу. В сети предполагают, что самолеты совершают транспортировочный рейс.

"По нашим данным, самолеты МиГ-31К ВКС РФ в данный момент улетают из Беларуси", - сообщила мониторинговая группа.

Карта воздушных тревог по состоянию на 12:45

В Беларуси взлетели российские истребители МиГ-31К

Напомним, Россия держит в Черном море два подводных и два надводных носителя крылатых ракет. Общий залп может составлять 24 "Калибра".

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