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У Білорусі збудували табір, де можуть розмістити тисячі "вагнерівців", - "Гаюн"

Фото: у Білорусі збудували табір, де можуть розмістити тисячі "вагнерівців" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Білорусі завершили будівництво польового табору під Осиповичами. Там можуть розмістити тисячі найманців ПВК "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Як зазначає моніторинговий канал, видання BBC сьогодні, 30 червня, оприлюднило супутниковий знімок нового польового табору в Білорусі, який розмістили на території колишньої військової частини в Могильовській області.

Фото: супутникові знімки польового табору в Білорусі (bbc.com)

У "Гаюні" підрахували, що на знімку приблизно 298 наметів М-30, в яких в середньому можна розмістити по 30 осіб. Таким чином, місця обладнали для 8 940 солдатів. Але не всі намети є житловими, оскільки там також мають бути місця для господарських потреб: душові, туалети, столові і не тільки.

"Таким чином, можна з упевненістю сказати, що табір розбитий приблизно на 8 000 осіб", - уточнює моніторинговий канал.

Також, за інформацією "Гаюна", на знімку помітні й обладнані укріплення у північній частині колишньої ВЧ. При цьому військової чи будівельної техніки там немає.

"Вагнерівці" в Білорусі

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин разом зі своїми найманцями здійснив провальну спробу державного перевороту в Росії. Його заколот стих практично за день і завершився переговорами з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

В результаті влада РФ пробачила "вагнерівцям" і дозволила їм "піти в Білорусь". Декілька днів тому Лукашенко заявляв, що Пригожин вже перебував на території РБ.

Водночас ЗМІ почали розповсюджувати інформацію про будівництво таборів для "вагнерівців" у Білорусі. Але найманців Пригожина на території країни поки що немає.

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БілорусьПВК ВагнераЄвген Пригожин