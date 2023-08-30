У Білорусі загострюється конфлікт між силовиками і "вагнерівцями", - ЦНС

Зазначається, що основною причиною конфлікту є тюремне минуле найманців ПВК. Силовики режиму Олександра Лукашенка відмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями

"А кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть "псів режиму", - йдеться у повідомленні.

Частина "вагнерівців" залишає Білорусь

Зазначається, що вже близько 50 найманців ПВК "Вагнера" покинули Білорусь. Основною умовою вибуття є підписання контракту з Міноборони Росії та продовження участі у війні проти України.

"Також за останні три тижні понад 1500 найманців відбули в Африку, де РФ намагається розширити свій вплив", - додали у ЦНС.

Що передувало

Нагадаємо, 23 серпня ввечері у Тверській області впав бізнес-джет. Пізніше у мережі почали писати про те, що він належить засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину.

Усі 10 людей, які перебували у літаку під час падіння, загинули. Вчора російські ЗМІ повідомляли, що ватажка ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина поховали.

Більш детально про інцидент можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно повідомив, що Найманці приватної військової компанії "Вагнера" нібито продовжать дислокуватися в Білорусі.