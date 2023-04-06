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У Білорусі відповіли, коли можуть отримати від Росії ядерну зброю

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Мінськ, Четвер 06 квітня 2023 15:13
У Білорусі відповіли, коли можуть отримати від Росії ядерну зброю Фото: держсекретар Радбезу Білорусі Олександр Вольфович (sb.by)
Автор: Марія Кучерявець

Терміни постачання російських ядерних боєприпасів на білоруську територію визначать два диктатори. Йдеться про самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка і главу Кремля Володимира Путіна.

Про це заявив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

"Коли ухвалять рішення наші керівники - верховний головнокомандувач Російської Федерації та головнокомандувач Збройних Сил Білорусі. Рішення за ними", - сказав він у відповідь на питання, коли до Білорусі завезуть ядерні боєголовки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про намір Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.

Як це пояснили в Мінську, вона їм нібито необхідна для того, аби зміцнити власну безпеку та обороноздатність через так звану "загрозу" з боку НАТО.

Додамо, при цьому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито вже передала Білорусі комплекс "Іскандер-М", який "може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні".

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