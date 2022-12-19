В Беларуси сегодня на боевое дежурство стали российские "Искандеры" и С-400, - Лукашенко
В Беларуси стали на боевое дежурство переданные Россией ракетные комплексы "Искандер" и системы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Сегодня в Беларуси поставлены на боевое дежурство комплексы С-400 и "Искандер", которые передала Россия", - заявил Лукашенко.
"Искандер" – это семейство российских ракетных комплексов. Среди их главных целей - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальности до 500 км. Кроме фугасных и кассетных боеприпасов, "Искандеры" могут нести ядерный боезаряд мощностью до 50 килотонн.
С-400 представляет собой зенитный ракетный комплекс, который предназначен для уничтожения средств воздушно-космического нападения, в том числе гиперзвуковых – ракет, самолетов, а также крупных беспилотников.
Напомним, Путин впервые за три года прилетел в Беларусь на встречу с Лукашенко. РБК-Украина собрала главное о встрече лидеров России и Белоруссии.
Также сообщалось, что президент России Владимир Путин во время переговоров в Минске с Александром Лукашенко рассказал о запланированных учениях для белорусских летчиков.
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