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У Білорусі "рейковим партизанам" дали понад 20 років в'язниці

Фото: у Білорусі "рейковим партизанам" дали понад 20 років в'язниці (intex-press by)
Автор: Артур Родивилов

У Гомельському обласному суді 27 грудня оголошено вирок трьом білорусам, звинуваченим у саботажі на залізниці, якою йшли склади з російською військовою технікою для участі у війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Денис Дікун отримав 23 роки колонії посиленого режиму, Дмитро Равіч – 22 роки ув'язнення та Олег Молчанов – 21 рік. Також кожного оштрафували на 4800 білоруських рублів, а їхнє вилучене при обшуках майно конфісковано.

За версією слідства, Дикун, Равіч та Молчанов, троє мешканців Святогірська Гомельської області, 28 лютого підпалили релейну шафу на залізничному перегоні Жердь - Останковичі (Гомельська область).

Через це на ділянці перестали працювати світлофори та стрілкові переведення, що могло призвести до зривів графіка руху поїздів з озброєнням та військовою технікою ЗС РФ для війни в Україні.

Усіх трьох затримали у Світлогірську 4 березня та висунули їм звинувачення за кількома статтями.

Нагадаємо, раніше Міністерство внутрішніх справ Білорусі відзвітувало про затримання трьох осіб, які звинувачуються у "тероризмі на залізничних коліях". Вони намагалися влаштувати колапс Білоруської залізниці.

Додамо, що опозиціонерка Світлана Тихановська розповіла про роль білоруських партизанів у війні проти РФ.

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Білорусь