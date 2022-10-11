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Білорусі пригрозили новими санкціями у випадку більшого залучення у війну в Україні

Фото: Лукашенку пригрозили новими санкціями через Україну (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Білорусь буде очікувати посилення санкцій у разі все більшого залучення у війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Франції Катрін Колонни.

За її словами, "питання Білорусі, безумовно, буде на порядку денному" зустрічі лідерів G7 у вівторок.

"Будь-яка додаткова підтримка війни Росії в Україні призведе до додаткових санкцій", - попередила вона.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися голова білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін.

До цього Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Білорусь