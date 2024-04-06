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У Білорусі повістки вручатимуть по SMS. Лукашенко підписав закон

Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко підписав закон, згідно з яким до повісток надходитиме через SMS-повідомлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний правовий інтернет-портал Білорусі.

"Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в документі.

При цьому, у разі мобілізації явка по SMS буде обов'язковою.

"При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик, будучи оповіщеними за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в законі.

При цьому з огляду на те, що в Білорусі номер мобільного зв'язку можна отримати виключно за паспортом, надавати номери військовозобов'язаних повинні будуть на запит військкомату оператори зв'язку в тижневий термін.

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Олександр ЛукашенкоБілорусь