У Білорусі повістки вручатимуть по SMS. Лукашенко підписав закон

"Про необхідність явки до військового комісаріату (відокремленого підрозділу) за місцем проживання, управління Комітету державної безпеки по області громадяни можуть бути поінформовані за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в документі.

При цьому, у разі мобілізації явка по SMS буде обов'язковою.

"При призові на військову службу з мобілізації громадяни Білорусі також зобов'язані з'явитися на заходи на заклик, будучи оповіщеними за допомогою SMS-повідомлень", - йдеться в законі.

При цьому з огляду на те, що в Білорусі номер мобільного зв'язку можна отримати виключно за паспортом, надавати номери військовозобов'язаних повинні будуть на запит військкомату оператори зв'язку в тижневий термін.