У Білорусі помітили ешелон знятої зі зберігання техніки: що це може означати

У білоруському Гомелі вчора ввечері помітили ешелон із військовою технікою. ЇЇ колеса були пофарбовані у білий колір, а це означає те, що машини були зняті з тривалого зберігання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За даними спостерігачів, у складі ешелону було щонайменше 10 автомобілів ГАЗ-66.

"Зазначимо, що в Гомелі знаходиться 1868 артилерійська база озброєння (в/ч 63604), яка займається ремонтом, зберіганням, обслуговуванням і видачею у війська ракетно-артилерійського озброєння", - йдеться в повідомленні.

Також в "Гаюні" повідомили, що серед техніки, яка знаходиться на зберіганні цієї бази, є й автомобілі ГАЗ-66.

"Вони використовуються для перевезення 82 мм мінометів 2Б9 "Волошка" та 120-мм мінометів 2Б11. Враховуючи напрямок руху ешелону, можна припустити, що автомобілі були зняті зі зберігання саме на 1868-й базі", - допускають спостерігачі.

Вони звернули увагу, що міномети 2Б9 "Волошка" використовують російські військові зі складу так званого "регіонального угруповання військ", що знаходиться в Білорусі.

"При цьому в ЗС РБ такі міномети "Волошка" не використовуються, і передано на озброєння територіальних військ. Зняття автомобілів ГАЗ-66 із зберігання передачі їх у експлуатацію ЗС РБ виглядає малоймовірним, оскільки для транспортування таких мінометів використовується автомобіль МЗКТ-500200", - пояснюється в повідомленні.

Тож у підсумку спостерігачі припускають, що техніка була знята зі зберігання та спрямовується для:

передачі російським військовим (як це відбувалося раніше);

передачі ЗС РБ у межах перевірки бойової готовності (найбільш можливий варіант);

інших цілей, не пов'язаних з армією (наприклад, для утилізації чи продажу).

Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про факти зняття Білоруссю зі своїх баз танків та бойових машин піхоти. Тоді припускалося, що військова техніка може бути передана солдатам Росії.

Додамо, також ми писали, що Росія перекидає ешелон з технікою і військовими з Білорусі.

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