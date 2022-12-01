У Білорусі очікується активізація військових: у ГУР дали пояснення

"У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у ЗС цієї країни починається новий навчальний рік. Війська виходитимуть на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового узгодження, перевірки пологів та військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед всього з оперативної та бойової підготовки", - зазначив Скибицький.

Він також підкреслив, що на території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому.

"На перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусія-Росія. Однак для цього недостатньо озброєння. Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання для того, щоб заповнити втрати та укомплектувати створені по мобілізації з'єднання та частини", - додав він.