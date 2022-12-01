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У Білорусі очікується активізація військових: у ГУР дали пояснення

Фото: у ГУР заявили, що в Білорусі очікується активізація військових (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Білорусі очікується активізація бойової підготовки у зв'язку із початком в армії країни нового навчального року.

Про це заявив представник Головного управління розвідки МО України Вадим Скибіцький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram відомства.

"У Білорусі очікуємо активізацію бойової підготовки, тому що з 1 грудня у ЗС цієї країни починається новий навчальний рік. Війська виходитимуть на полігони, відпрацьовуватимуть різні питання бойового узгодження, перевірки пологів та військ. Тож очікуємо на білоруській території активних заходів, насамперед всього з оперативної та бойової підготовки", - зазначив Скибицький.

Він також підкреслив, що на території Білорусі не фіксується створення потужного наступального угруповання, подібного до того, яке було розгорнуто в січні-лютому.

"На перспективу зберігається загроза застосування угруповання союзної держави Білорусія-Росія. Однак для цього недостатньо озброєння. Наразі Росія активно знімає озброєння та військову техніку зі зберігання зі складів, з арсеналів, з центрів забезпечення мобілізаційного розгортання для того, щоб заповнити втрати та укомплектувати створені по мобілізації з'єднання та частини", - додав він.

Раніше в ГУР заявили, що готовності росіян до повторного наступу з боку Білорусі поки не спостерігається. Але якщо ворог почне, зокрема, розгортати систему управління угрупуванням воєнного часу, це стане своєрідним "маркером" вторгнення.

Крім того, як розповів РБК-Україна директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь у росіян поки що немає достатньої кількості особового складу та військової техніки для формування угруповання для наступу на Україну з боку Білорусі.

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