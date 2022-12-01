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В Беларуси ожидается активизация военных: в ГУР дали объяснение

Новина українською →
Киев, Четверг 01 декабря 2022 21:06
В Беларуси ожидается активизация военных: в ГУР дали объяснение Фото: в ГУР заявили, что в Беларуси ожидается активизация военных (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Беларуси ожидается активизация боевой подготовки в связи с началом в армии страны нового учебного года.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ведомства.

"В Беларуси ожидаем активизацию боевой подготовки, потому что с 1 декабря в ВС этой страны начинается новый учебный год. Войска будут выходить на полигоны, будут отрабатывать разные вопросы боевого согласования, проверки родов и войск. Так что ожидаем на белорусской территории активных мероприятий, прежде всего по оперативной и боевой подготовке", — отметил Скибицкий.

Он также подчеркнул, что на территории Беларуси не фиксируется создание мощной наступательной группировки, подобной той, которая была развернута в январе-феврале.

"На перспективу сохраняется угроза применения группировки союзного государства Белоруссия-Россия. Однако для этого недостаточно вооружения. Сейчас Россия активно снимает вооружение и военную технику по хранению со складов, с арсеналов, с центров обеспечения мобилизационного развертывания для того, чтобы восполнить потери и укомплектовать созданные по мобилизации соединения и части", - добавил он.

Ранее в ГУР заявили, что готовность россиян к повторному наступлению со стороны Беларуси пока не наблюдается. Но если враг начнет, в частности, развертывать систему управления группировкой военного времени, - это станет своеобразным "маркером" вторжения.

Кроме того, как рассказал РБК-Украина директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь у россиян пока нет достаточного количества личного состава и военной техники для формирования группировки для наступления на Украину со стороны Беларуси.

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