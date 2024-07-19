В Беларуси немца приговорили к смертной казни, - "Гаюн"

Суд в Беларуси приговорил гражданина Германии Рико Кригера к смертной казни. Его, в частности, обвиняют в терроризме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Twitter .

По информации мониторингового канала, Минский областной суд вынес приговор для Кригера в конце июня.

Фото: Рико Кригер (x.com/Hajun_BY)

Гражданина Германии обвинили в: "незаконных действиях с огнестрельным оружием", "приведении в негодность общественного транспорта или путей сообщения", "создании или участии в "экстремистском" формировании", "агентурной деятельности", "наемничестве" и "террористическом акте".

"Гаюн" пишет, что у мужчины есть несовершеннолетний ребенок в Германии.

Пока неизвестно, был ли приговор обжалован, а также вступил ли он в законную силу.