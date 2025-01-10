У Білорусі можуть заблокувати соцмережі під час виборів, - ЦПД

Влада Білорусі готується заблокувати соцмережі в країні під час президентських виборів 26 січня. Таким чином намагається ускладнити координацію під час можливих акцій протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО України.

Як повідомляється, минулої ночі у Білорусі на кілька годин відключили доступ до відеохостингу YouTube. Також спостерігаються проблеми з доступом до соцмереж Discord, Twitch, TikTok і Telegram.

"Подібні дії білоруських провайдерів можуть свідчити про підготовку влади до відключення соцмереж у країні під час президентських виборів 26 січня. Обмеженням доступу до інформації влада Білорусі намагається ускладнити координацію під час можливих акцій протесту", - зазначили у ЦПД.

Там нагадали, що президентські вибори в Білорусі 2020 року супроводжувалися масовими протестами через фальсифікації результатів на користь Олександра Лукашенка.

В ЄС не визнали вибори в Білорусі вільними та справедливими, а Лукашенка легітимним президентом.

Цього року на виборах у Білорусі зареєстровано п'ятеро кандидатів, але реальна політична конкуренція на них відсутня.