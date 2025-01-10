В Беларуси могут заблокировать соцсети во время выборов, - ЦПД
Власти Беларуси готовятся заблокировать соцсети в стране во время президентских выборов 26 января. Таким образом пытается усложнить координацию во время возможных акций протеста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.
Как сообщается, минувшей ночью в Беларуси на несколько часов отключили доступ к видеохостингу YouTube. Также наблюдаются проблемы с доступом к соцсетям Discord, Twitch, TikTok и Telegram.
"Подобные действия белорусских провайдеров могут свидетельствовать о подготовке властей к отключению соцсетей в стране во время президентских выборов 26 января. Ограничением доступа к информации власти Беларуси пытаются усложнить координацию во время возможных акций протеста", - отметили в ЦПД.
Там напомнили, что президентские выборы в Беларуси 2020 года сопровождались массовыми протестами из-за фальсификации результатов в пользу Александра Лукашенко.
В ЕС не признали выборы в Беларуси свободными и справедливыми, а Лукашенко легитимным президентом.
В этом году на выборах в Беларуси зарегистрировано пять кандидатов, но реальная политическая конкуренция на них отсутствует.
Протесты в Беларуси в 2020-2021 годах
Напомним, массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020 года.
Тогда официальные данные объявили Лукашенко "победителем" с результатом более 80% голосов, однако значительная часть общества и международные организации заявили о фальсификации выборов, обвиняя власти в масштабных нарушениях.
Ключевой оппоненткой Лукашенко была Светлана Тихановская, жена блогера Сергея Тихановского, который на момент выборов находился под арестом. Из-за недопуска мужа к участию в выборах Светлана решила выдвинуть свою кандидатуру.
Протесты сопровождались жестокими действиями со стороны силовых структур, которые применяли насилие, проводили массовые аресты и пытки задержанных. Это вызвало широкий резонанс и осуждение международного сообщества.
Недавно стало известно, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси в очередной раз зарегистрировала Александра Лукашенко кандидатом в президенты страны, которые назначены на 26 января.
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