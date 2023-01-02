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Беларусь вновь продлила совместные с Россией военные учения

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Минск, Понедельник 02 января 2023 12:01
Беларусь вновь продлила совместные с Россией военные учения Фото: учения России и Беларуси продлили на белорусских полигонах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Министерство обороны Беларуси продлило совместные с российской армией учения. Они будут продолжаться как минимум до 8 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговую группу "Беларускі Гаюн".

Так, 24-25 декабря стали выходными для некоторых полигонов, однако некоторые военные объекты, где сконцентрированы российские войска, работали без выходных. Речь идет о полигонах "Осиповичский" и "Доманово".

В целом график военных учений на белорусских полигонах выглядит так:

  • 27 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 07.01;
  • полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 06.01;
  • полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 06.01;
  • полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 08.01;
  • 212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 06.01;
  • 230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 07.01;
  • 174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманово" (Ивацевичский район) до 08.01;
  • полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 08.01.

Мониторинговая группа отмечает, что военные учения на территории Беларуси длятся с 29 апреля, то есть уже 36 недель.

"Беларусская армия стала более подготовленной для оборонительных операций, но она по-прежнему не подготовлена к масштабному наступлению ввиду отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Беларуси заявили, что готовы наращивать региональную группировку войск с Россией любого количества и состава.

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