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Білорусь розгорнула на кордоні з Україною авіацію і війська ППО

Фото: білоруські військові (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Білорусь розгорнула авіацію та війська протиповітряної оборони біля кордону з Україною через день після того, як самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив, що розмістить майже третину військових у країні вздовж кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Білоруські військові розгорнули зенітні ракети та солдатів радіотехнічного корпусу, заявив на національному телебаченні генерал-майор Андрій Лук’янович, командувач білоруськими військами ППО.

Він назвав цей крок значним збільшенням. AP нагадує, що загалом білоруська армія налічує близько 60 000 військових.

Вчора, 19 серпня Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною. Це пов'язано з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових. На його думку, в Україні вважають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

Після вторгнення українських військ у Курську область РФ Лукашенко почав закликати до переговорів.

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