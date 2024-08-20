Білорусь розгорнула на кордоні з Україною авіацію і війська ППО

Вчора, 19 серпня Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною. Це пов'язано з тим, що там начебто знаходиться понад 120 тисяч українських військових. На його думку, в Україні вважають, що "Путін знову буде наступати з території Білорусі".

Після вторгнення українських військ у Курську область РФ Лукашенко почав закликати до переговорів.

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