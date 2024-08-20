Беларусь развернула на границе с Украиной авиацию и войска ПВО

Вчера, 19 августа, Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной . Это связано с тем, что там якобы находятся более 120 тысяч украинских военных. По его мнению, в Украине считают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".

После вторжения украинских войск в Курскую область РФ Лукашенко начал призывать к переговорам.

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