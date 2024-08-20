Беларусь развернула на границе с Украиной авиацию и войска ПВО

Беларусь развернула авиацию и войска противовоздушной обороны у границы с Украиной через день после того, как самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил, что разместит около трети военных в стране вдоль границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Белорусские военные развернули зенитные ракеты и солдат радиотехнического корпуса, заявил на национальном телевидении генерал-майор Андрей Лукьянович, командующий белорусскими войсками ПВО.
Он назвал этот шаг значительным увеличением. AP напоминает, что в общей сложности белорусская армия насчитывает около 60 000 военных.
Вчера, 19 августа, Лукашенко заявил, что Беларусь перебросила почти треть своей армии к границе с Украиной . Это связано с тем, что там якобы находятся более 120 тысяч украинских военных. По его мнению, в Украине считают, что "Путин снова будет наступать с территории Беларуси".
После вторжения украинских войск в Курскую область РФ Лукашенко начал призывать к переговорам.
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