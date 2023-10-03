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Білорусь перевіряє бойову готовность армії. Ігнат пояснив, що це означає для ПС України

Фото: що означає перевірка бойової готовності армії у Білорусі для Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Перевірка бойової готовності армії, яку затіяли в Білорусі, не є чимось надзвичайним для Повітряних сил України. Усі повітряні цілі там відстежуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Всі повітряні цілі, які є в Білорусі, відстежуються. Ми маємо інформацію з власних джерел. Маємо інформацію він наших партнерів", - зазначив він.

За словами Ігната, зрозуміло, що поряд Польща і попри все що там відбувається на фоні стосунків, "Польща наш партнер, наш друг".

"І ми отримаємо інформацію з інших країн щодо повітряної обстановки й розвідки тощо. Ну проводять вони якісь там собі навчання. Це невідємна частина існування будь-якого війська, його життєдіяльності й бойової роботи. Армія завжди живе бойовою підготовкою. Це невпинний процес", - констатував він.

Ситуація у Білорусі

Наприкінці вересня Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. На цьому тлі буквально сьогодні, 3 жовтня, в Білорусі розпочали черговий етап перевірки бойової готовності Збройних сил.

При цьому в моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" заявили, що загроза ударів по Україні з території Білорусі залишається актуальною, аж до 31 грудня 2023 року.

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