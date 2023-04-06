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Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою

Фото: Білорусь перекинула щонайменше десяток танків до кордону з Литвою (t.me modmilby)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 6 квітня, білоруси перекинули щонайменше десяток танків до кордону з Литвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".

За інформацією "Беларускі Гаюн", сьогодні вночі на залізничну станцію Гудогай, що за 9 км від кордону з Литвою, прибув ешелон із щонайменше 20-ма одиницями техніки ЗС РБ.

За даними моніторингової групи, серед техніки в ешелоні прибуло щонайменше 10-15 танків Т-72Б/Б3, а також БТРи, БМП і МТ-ЛБ.

За даними "Гаюна", перекинуто було техніку 120-ї бригади ЗС РБ, що дислокується в районі Уруччі (Мінськ).

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Білорусі знову продовжили спільні з Росією військові навчання.

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