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Білорусь нафантазувала атаку дронів з території Литви. Вільнюс різко відреагував

Ілюстративне фото: Білорусь заявила про нібито "атаку дронів з території Литви" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь заявила, що її нібито намагалися атакувати ударні дрони з території Литви. Такі звинувачення є дезінформацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Що сказали у Білорусі

Голова комітету держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що білоруські силовики вжили заходів, які "дозволили запобігти атаці ударних дронів з території Литви".

За словами керівника КДБ, за допомогою безпілотників нібито хотіли атакувати об'єкти у Мінську та передмісті.

Реакція Литви

Представник відділу стратегічних комунікацій армії майор Гінтаутас Чюніс різко відреагував на такий вкид.

"На 100% це дезінформація, якої зараз багато, і те, що Литва атакує Білорусь безпілотниками - це нонсенс, іншого слова я не можу підібрати", - наголосив він.

У свою чергу представниця комунікаційної служби командувача армії Литви Живіле Діджгалвієне підкреслила, що литовська армія не чинила і не чинитиме ворожих дій стосовно інших країн.

Глава Литовського національного центру кризового реагування (NKVC) Вільмантас Віткаускас пов'язав активне поширення фейків з боку ворога з проведенням навчань НАТО у країнах Балтії.

"Такі заяви білоруського КДБ можна оцінювати як ворожу провокацію, що триває, і інформаційну атаку проти Литви, яка не має нічого спільного з реальністю", - зазначив він.

Фейки Білорусі

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни білоруські чиновники вже неодноразово вигадували фейки про зовнішню загрозу для їхньої країни.

Зокрема, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв про "вбивство білорусів в Україні". Тоді йшлося про білоруських далекобійників, насправді вони загинули від авіаудару російських окупантів.

Також у Білорусі заявляли про те, що Україна "хоче завдати ракетного удару" по території країни і веде для цього підготовку.

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БілорусьЛитваДрониАтака дронів