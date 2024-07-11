Білорусь хоче зміцнити кордон з Україною: "Гаюн" дізнався деталі

Білорусь має намір збудувати на кордоні з Україною дві прикордонні застави - військові об'єкти, де розмістять підрозділи білоруських прикордонників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.
За інформацією моніторингового каналу, будівництво прикордонних застав запланував Державний прикордонний комітет Білорусі. Відомство хоче закупити "інженерні послуги з комплексного управління будівельною діяльністю".
У "Гаюні" уточнюють, що один комплекс прикордонної застави побудують у селі Карпівка Лоївського району. Заставу (підрозділ прикордонників) там створили ще у 2017 році, вона охороняє ділянку кордону з Україною завдовжки 29,5 кілометрів, що проходить по річці Сож.
Ще один комплекс прикордонної застави, за неофіційними даними, хочуть збудувати у селі Свіча Наровлянського району. Там заставу сформують з нуля. Вона увійде до складу Мозирського прикордонного загону.
У "Гаюні" наголошують, що таку локацію для будівництва було обрано невипадково, оскільки в тому районі зараз знаходиться лише одна застава Мозирського прикордонного загону - "Наровля".
Нагадаємо, раніше Білорусь почала розповсюджувати фейки про те, що Україна нібито стягує війська до кордону. Також у Мінську злякалися, що українські захисники будують фортифікації на кордоні з РБ.
У Державній прикордонній службі України у відповідь на такі вкидання заявили, що Україна не несе загрози Білорусі. При цьому додали, що посилювати оборону на кордоні продовжать.
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