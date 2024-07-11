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Беларусь хочет укрепить границу с Украиной: "Гаюн" узнал детали

Четверг 11 июля 2024 16:10
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Беларусь хочет укрепить границу с Украиной: "Гаюн" узнал детали Иллюстративное фото: Беларусь хочет укрепить границу с Украиной (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Беларусь намерена построить на границе с Украиной две пограничных заставы - военные объекты, где разместят подразделения белорусских пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн" в Telegram.

По информации мониторингового канала, строительство погранзастав запланировал Государственный пограничный комитет Беларуси. Ведомство хочет закупить "инженерные услуги по комплексному управлению строительной деятельностью".

В "Гаюне" уточняют, что один комплекс погранзаставы построят в деревне Карповка Лоевского района. Заставу (подразделение пограничников) там образовали еще в 2017 году, она охраняет участок границы с Украиной протяженностью 29,5 километров, проходящего по реке Сож.

Еще один комплекс погранзаставы, по неофициальным данным, хотят построить в деревне Свеча Наровлянского района. Там заставу сформируют с нуля. Она войдет в состав Мозырского пограничного отряда.

В "Гаюне" подчеркивают, что такая локация для строительства была выбрана неслучайно, поскольку в том районе сейчас находится только одна застава Мозырского пограничного отряда - "Наровля".

Беларусь хочет укрепить границу с Украиной: &quot;Гаюн&quot; узнал деталиФото: локации, где хотят возвести погранзаставы (t.me/Hajun_BY)

Что предшествовало

Напомним, ранее Беларусь начала распространять фейки о том, что Украина якобы стягивает войска к границе. Также в Минске испугались, что украинские защитники возводят фортификации на границе с РБ.

В Государственной пограничной службе Украины в ответ на такие вбросы заявили, что Украина не несет угрозы Беларуси. При этом там добавили, что усиливать оборону на границе продолжат.

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