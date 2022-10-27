Білорусь готується до ескалації, формуючи необхідність війни проти України та НАТО

Білорусь, судячи з дій збройних сил, в тому числі і РФ, готується до ескалації. Керівництво білоруського режиму проводить зустрічі з трудовими колективами, де просуває наратив необхідності проведення упереджувальних дій проти України та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву під час брифінгу заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова.

"Військові маневри поєднуються з публічними сигналами влади Білорусі про відсутність намірів нападати на Україну. Але постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками трудових колективів формують образ ворога з необхідністю проведення упереджувальних дій проти України та НАТО", - додав Громов.

За його словами, загалом сплановано оцінити готовність західного регіону до приведення в бойову готовність під виглядом тренувань.

"Діяльність російських та білоруських збройних сил вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гроднецької, Брестської та Гомельської областей Білорусі", - сказав він.

Нагадаємо, буквально 26 жовтня Міноборони Білорусі опублікувало відео зі зверненням військових до ЗСУ, де запевняють, що нібито якщо ЗСУ "не хочуть війни, то її не буде" та й самі вони "не хочуть війни". Також військові говорять про технологію ІПСО, яка нібито діє в Україні, метою якої є "залякування" військових Білорусі.

Як повідомлялося, Білорусь проводить навчання вже кілька місяців поспіль для того, щоб нібито показати видимість активних дій та участі у війні в Україні. Також у такий спосіб білоруський режим відволікає військових від ситуації в Україні та світі.

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