Білому дому рекомендували не дозволяти ЗСУ удари вглиб Росії: ЗМІ дізналися причини

Пентагон та розвідка США рекомендували Білому дому зберегти заборону для українських воїнів на удари вглиб Росії переданими ракетами. На це є кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

Як розповів виданню неназваний американський чиновник, у рекомендації Пентагону та розвідки стверджувалося, що зняття обмежень не здійснить стратегічний вплив і не змінить хід війни. Також там наголошується, що від такого рішення недоліків буде більше, ніж вигоди.

Зокрема, Пентагон і розвідка нагадують, що Росія перемістила понад 90% своїх літаків за межі радіусу дії ATACMS, тому "помилково стверджувати", що це вирішить проблему ударів по Україні керованими авіаційними бомбами.

Ще одна причина - Україна не має достатньої кількості ракет ATACMS. При цьому із запасів США таке озброєння надати не можуть, оскільки постачання призведе до шкоди для боєздатності американських збройних сил.

Співрозмовник видання від себе додав, що було б безвідповідально, якщо Вашингтон не враховував би можливу реакцію Росії, оскільки вона - "ядерна держава, здатна зробити дуже погані речі як для України, так і для США".

Але, за словами джерела Fox News, побоювання ескалації - не єдиний фактор, який стримує президента США Джо Байдена. За оцінкою розвідки, у разі скасування обмежень, Росія просто перемістить свої засоби за межі досяжності далекобійних ракет.