У Білому домі зробили заяву щодо відправки військ в Україну

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати не будуть посилати війська воювати в Україну", - заявила Вотсон.

У такий спосіб у Білому домі відреагували на заяви президента Франції Еммануеля Макрона, який не виключив таку можливість у довгостроковій перспективі.

Вотсон додала, що Байден вважає, що перемога вимагає військової допомоги, яка наразі заблокована Конгресом.

Що передувало

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Однак проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Іспанія та Італія також не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

Детальніше про це, реакції інших лідерів та про те, чи дійсно партнери готуються задіяти свої армії, - у матеріалі РБК-Україна.