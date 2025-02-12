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У Білому домі зробили заяву про можливу зустріч Трампа і Путіна

Фото: президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін домовилися про взаємні візити. Але поки що деталей щодо зустрічей немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Білого дому Каролін Лівітт.

У Лівітт запитали, чи варто очікувати, що Трамп проведе особисті зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні мені нічого вам сказати з цього приводу", - відповіла прес-секретар.

Також у Лівітт поцікавилися, чи ставив Трамп умови Путіну для особистої зустрічі. Наприклад, умови про виведення частини військ з України.

"Наскільки мені відомо, ні. Це не означає, що їх не існує, але я щойно розмовляла з президентом і нашою командою з національної безпеки. Мені не повідомили про будь-які умови, але якщо вони існують, я буду рада їх надати", - зазначила вона.

Лівітт також зазначила, що спецпредставник президента з питань України та Росії Кіт Келлог залишається частиною адміністрації, навіть незважаючи на те, що Трамп вирішив не включати його до списку тих, хто вестиме переговори щодо завершення війни.

Розмова Трампа і Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 12 лютого, між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним відбулися переговори.

Зокрема, як розповів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, сторони нібито домовилися про особисту зустріч.

При цьому сам Трамп за підсумками розмови написав тільки про те, що вони з Путіним домовилися про взаємні візити.

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