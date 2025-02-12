У Білому домі зробили заяву про можливу зустріч Трампа і Путіна

У Лівітт запитали, чи варто очікувати, що Трамп проведе особисті зустрічі з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні мені нічого вам сказати з цього приводу", - відповіла прес-секретар.

Також у Лівітт поцікавилися, чи ставив Трамп умови Путіну для особистої зустрічі. Наприклад, умови про виведення частини військ з України.

"Наскільки мені відомо, ні. Це не означає, що їх не існує, але я щойно розмовляла з президентом і нашою командою з національної безпеки. Мені не повідомили про будь-які умови, але якщо вони існують, я буду рада їх надати", - зазначила вона.

Лівітт також зазначила, що спецпредставник президента з питань України та Росії Кіт Келлог залишається частиною адміністрації, навіть незважаючи на те, що Трамп вирішив не включати його до списку тих, хто вестиме переговори щодо завершення війни.