У Білому домі заявили, що Україна не отримає ядерну зброю, - Newsweek

Як пише видання, наразі багато політиків говорять про ядерну війну, оскільки конфлікт між США та їхніми союзниками по НАТО і Росією через війну в Україні загострюється.

Поштовхом до цього стало і те, що Путін нещодавно підписав оновлену ядерну доктрину, в якій підкреслюється, що Росія докладатиме "всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози" і має на меті запобігти ескалації напруженості між державами, яка може призвести до "військових конфліктів, у тому числі ядерних".

Після цього почали ширитись чутки щодо того, що Сполучені Штати можуть повернути Україні ядерне озброєння.

Але в Білому домі повідомили Newsweek: "Ми не плануємо надавати Україні ядерну зброю".

Чергова провокація Росії

Нещодавно Путін затвердив зміни до ядерної доктрини. Зміни передбачають, що РФ зможе використати "ядерку" у відповідь на масовану атаку безпілотників або напад на її територію "неядерної держави за підтримки ядерної".

Згодом спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов заявив, що такі зміни не призведуть до реального застосування російської ядерної зброї.